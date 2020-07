Inter, Conte ha esternato il suo malessere: c’è una cosa che non ha digerito

Con l’arrivo di Antonio Conte, l’Inter ha iniziato un progetto che spera la porterà a vincere nel minor tempo possibile. La Gazzetta dello Sport riflette: “L’Inter sta costruendo il suo percorso per arrivare a vincere. E Conte l’ha voluto ricordare, dopo la vittoria con il Brescia. Quel suo «attaccate me, non i giocatori o il club» era figlio di un malessere per alcune critiche ricevute negli ultimi giorni, specie dopo la prestazione di Parma. Ma anche la spia di una caccia al nemico, che all’Inter ricordano tutti dai tempi di Mourinho. Il gruppo di lavoro non si tocca. Quel gruppo di lavoro che sta provando a motivare chiedendo a tutti di credere a un’improbabile rincorsa scudetto”.