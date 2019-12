Dario Canovi, procuratore sportivo e grande esperto di calciomercato, ha parlato a TMW delle sue sensazioni in vista della finestra di mercato di gennaio: “Interverrà anche l’Inter, che lotterà per lo scudetto fino alla fine. L’intervista di Conte dopo la partita contro il Borussia Dortmund non mi era piaciuta, ma a questo punto la capisco. E l’Inter dovrà intervenire davvero sul mercato“.