Sky – Inter, attesa per tamponi e controlli. Scelte dimezzate in mezzo: Brozovic più di Eriksen

C’è attesa per il risultato dei tamponi e i controlli per Sanchez, dopo il ritorno dalla Nazionale. Allenamento nel pomeriggio per la squadra di Conte, unico in vista del derby con il Milan. Già dalle parole dell’allenatore (previste per le 14) si potrebbe capire qualcosa di più sulle condizioni dei suoi in vista della gara con la formazione rossonera e su come ha ritrovato la sua squadra al rientro.

In mezzo al campo il tecnico ha scelte dimezzate. Ha a disposizione Barella, Vidal, Brozovic ed Eriksen. Ma gli mancano Gagliardini e Nainggolan a causa del coronavirus, Sensi per squalifica e Vecino che è ancora infortunato. Ha poi a disposizione sugli esterni Hakimi e Perisic. Non Young, anche lui positivo al Covid19. Brozovic ha, secondo Skysport, più chance di entrare in campo dal primo minuto contro il Milan perché serve equilibrio alla squadra, viste le assenze di Bastoni e Skriniar in difesa. Giocherebbero quindi in mezzo al campo il croato con Barella e Vidal.

Da verificare quindi anche le condizioni dell’attaccante cileno ma anche con lui a disposizione è probabile che la coppia in attacco resti quella formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

(Fonte: SS24)