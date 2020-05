Ripresa Serie A, CorSera: “L’Inter sogna partenza forte, Conte cerca il miracolo. Ma Eriksen…”

In attesa del primo verdetto del Cts in merito alla ripresa degli allenamenti di gruppo, sembrano esserci segnali favorevoli per la ripresa del campionato. A tal proposito, il Corriere della Sera prova a tracciare il bilancio dei nerazzurri di Conte:

“L’Inter sogna una partenza forte, come ad agosto quando ha vinto le prime sei partite di campionato, prima di cadere a Torino con la Juve. Conte cercherà il miracolo altrimenti ripiegherà sull’Europa League, ma intanto deve preoccuparsi di inserire negli schemi il danese Eriksen“.