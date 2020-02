Corsera – Inter-Milan, Conte mischia le carte: si apre un ciclo di fuoco per i nerazzurri

Nove partite in 29 giorni. Per l’Inter inizia oggi un ciclo che il Corriere della Sera definisce “terribile”. “Se è progettata per durare o se invece ha bisogno di ulteriori aggiustamenti, lo si capirà nel prossimo mese. Terribile per l’Inter. Contro il Milan si apre un ciclo di nove partite in 29 giorni e dentro c’è di tutto: scontri diretti con Lazio e Juventus, la doppia semifinale di Coppa Italia, il primo turno di Europa League. Il 172° derby di campionato, tutto esaurito con 75.817 spettatori, è per i nerazzurri il test d’ingresso al corso di laurea in Scudetto, ma è pure un’occasione ghiottissima: con un successo l’Inter riaggancerebbe la Juventus in testa alla classifica“, sottolinea il quotidiano. “L’Inter la sua posizione se l’è guadagnata vincendo dove e quando doveva, salvo rare eccezioni come Cagliari e Lecce. Nei big match però il bilancio va migliorato e il derby, dominato all’andata, non è mai una partita uguale alle altre, anche se per Conte non è proprio così. «È molto sentito, ma vincere significa fare tre punti». Pesa sulla classifica come le altre partite, ma ha effetti diversi sul morale”.

LA FORMAZIONE – “Senza lo squalificato Lautaro, con Handanovic non ancora recuperato e destinato alla panchina, Conte è intenzionato a variare il sistema di gioco classico, anche per far spazio a Eriksen. Il danese, coperto a dovere dalla linea di centrocampo a cinque, dovrebbe agire alle spalle di Lukaku, unica punta”.

(Corriere della Sera)