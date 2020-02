Repubblica – Inter, con il turnover Conte ora può osare. Con il Napoli torna Lautaro, Eriksen…

Conte ha dovuto fronteggiare spesso Se nella prima parte di stagione Antonioha dovuto fronteggiare spesso una situazione di emergenza dovuta ai tanti infortuni e a una rosa corta, dopo il mercato di gennaio l’allenatore nerazzurro può finalmente attingere dalla panchina. “Dopo mesi passati a lamentare una rosa corta, anche causa infortuni, Antonio Conte per ogni titolare ha a disposizione una degna riserva, spesso lussuosa“, spiega Repubblica.

“Proprio oggi a San Siro Conte potrà sperimentare, se lo vorrà, un turnover ragionato, non dettato dall’emergenza. Un’alternanza consentita dagli importanti innesti di gennaio: Young, Moses e soprattutto Eriksen. È probabile che il danese giocherà dall’inizio, al posto di Vecino. In difesa Bastoni dovrebbe essere preferito a Godin, a centrocampo Moses a Candreva. Al fianco di Lautaro, in campo dopo due giornate di squalifica in campionato, la scelta è fra Sanchez e Lukaku. Da oggi all’8 marzo, in 26 giorni, l’Inter dovrà affrontare otto gare: domenica a Roma con la Lazio, giovedì 20 febbraio la trasferta di Europa League con il Ludogorets, domenica 23 la Sampdoria in casa, il giovedì successivo il ritorno a San Siro contro i bulgari, quindi il primo marzo il big match con la Juve allo Stadium. Chiudono la serie il ritorno di Coppa Italia a Napoli e la gara in casa con il Sassuolo. Impensabile superare un simile tour de force con lo stesso undici titolare, come Conte ha fatto fra ottobre e novembre”.

(Repubblica)