Fiorentina-Inter, Conte chiede di giocare sulla sinistra ma non ascoltano: “Parlo ostrogoto?”

Ha cercato di attirare l’attenzione dei suoi come fa sempre del resto. Stavolta chiedeva all’Inter di giocare sulla sinistra, rispetto al lato dove si trova Kolarov (il giocatore ha dovuto chiedere anche alla panchina il cambio della panchina e ha chiesto ai compagni, tra cui Lukaku, di parlare col magazziniere). Ma evidentemente non è arrivata subito la risposta attesa sul campo e Antonio Conte si è girato verso la panchina e ha usato un’espressione divertente per dire che non lo stavano ascoltando: “Ma parlo ostrogoto?”, si è chiesto il mister. E l’inviato della Rai a bordo campo ha raccontato l’aneddoto.

(Fonte: RaiSport)