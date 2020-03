Inter, Conte approfitta della quarantena per una cosa mai fatta durante l’anno

Antonio Conte sta approfittando di questo periodo di quarantena per rivedere tutte le gare disputate dall’Inter in stagione. “Cosa che un allenatore non riesce quasi mai a fare durante l’anno, specie in settimane con più impegni. Al massimo ci si limita ai 10-15 minuti di video analysis, invece rivedendo per intero i 90 minuti si arriva ad avere un’idea più approfondita. Un’esempio? Inter-Atalanta di gennaio, quando negli occhi rimasero le sensazioni negative dell’ultimo quarto d’ora, a fronte di una partita ben condotta in larga parte”, spiega la Gazzetta dello Sport.