Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato così della situazione in casa Inter, soffermandosi soprattutto sulla questione legata al futuro di Antonio Conte: “Qualsiasi accelerazione sul mercato, da parte dell’Inter, avverrà al termine dell’Europa League, ma tutto è vincolato alle scelte sull’allenatore. Non è un mistero che il rapporto con Conte non sia più idilliaco”.