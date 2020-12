CorSera – Inter, il giorno del sorpasso? Conte sorride quando sente una parola

L’Inter potrebbe approfittare oggi di un turno favorevole. I nerazzurri ospitano lo Spezia e in contemporanea il Milan è di scena in casa del Sassuolo nella sua versione più rimaneggiata. “Il giorno giusto potrebbe essere arrivato”, scrive il Corriere della Sera ipotizzando il sorpasso dei nerazzurri. Prosegue l’analisi del quotidiano: “Antonio Conte sorride al solo sentir pronunciare la parola scudetto. L’Inter però è a un passo dalla vetta. Nelle ultime due giornate ha mangiato 4 punti al Milan e oggi può provare l’operazione sorpasso. Contro lo Spezia neopromosso, i nerazzurri cercano di infilare la sesta vittoria consecutiva per superare i rossoneri e mettersi alla testa del gruppo.

Metabolizzata l’eliminazione di Champions e digeriti giudizi feroci e approssimativi, l’Inter ha preso a correre forte e viaggia con un passo insostenibile per le avversarie, spinta dal miglior attacco del campionato (30 reti) e con un trio di difesa (Skriniar, De Vrij, Bastoni) che pare aver ritrovato l’equilibrio della passata stagione e si appresta a disputare l’ottava partita”.