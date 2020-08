GdS – Inter, primo ostacolo andato: per Conte era partita spartiacque perché in caso di KO…

La vittoria contro il Getafe ha disteso l’atmosfera in casa Inter ma la squadra è già proiettata alla sfida dei quarti di finale contro la vincente tra Leverkusen e Rangers. “Il primo ostacolo è andato. La bandiera dell’Inter continua a sventolare sui pennoni dell’Europa League e tutti i nerazzurri stanno sotto. Come Antonio Conte aveva detto prima della sfida contro il Getafe: tutti per uno e uno per tutti. Troppo ghiotta questa coppa per pensare ad altro, per dimenticare il noi e mettere l’io in primo piano. Per cavalcare le polemiche”, commenta infatti la Gazzetta dello Sport in merito al match col Getafe.

PARTITA SENTITA – “Conte la sentiva eccome questa partita, sapeva che sarebbe stata uno spartiacque: andare a casa significava fermarsi nel processo di crescita e, quasi certamente, mettere ancora di più in dubbio il suo futuro interista”, aggiunge la Rosea che spiega come ora l’Inter torni a Milano prima di volare a Dusseldorf dove disputerà il quarto di finale.