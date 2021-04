Nessuna tabella, Inter a caccia della tredicesima vittoria consecutiva in casa

Il tecnico dell'Inter Conte vuole la vittoria per avvicinare lo scudetto dopo i due pareggi ottenuto in trasferta con Napoli e Spezia

"C’è da vincere uno scudetto. Centrando la 13a vittoria consecutiva in casa: solo una volta, nel 2011, i nerazzurri ci sono riusciti. Per farlo Conte si affida al “solito” undici. Al tricolore mancano non più di otto punti: «Ma il vincente fa tabelle solo su se stesso, l’ho detto ai miei giocatori non appena abbiamo sorpassato il Milan in testa alla classifica. Abbiamo una fortuna: possiamo pensare solo a noi. Se giochiamo e vinciamo, le tabelle le devono fare gli altri». Tabelle futuristiche, peraltro. Questa Inter, sempre in movimento, non si fa mica prendere", spiega Gazzetta.it.