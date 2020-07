Tardelli: “L’Inter sembrava messa bene fisicamente, ora non gestisce bene. Conte…”

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, a Radio Dee Jay, hanno intervistato Marco Tardelli. L’ex giocatore ha anche risposto sull’Inter:

-Ti aspettavi una situazione del genere, così complessa, tu che conosci bene Conte?

Sinceramente no, soprattutto in questo momento. Vedevo l’Inter anche fisicamente ben disposta, ma ci troviamo un’Inter che non è capace di gestire momenti importanti della partita e perde punti importanti per strada che potevano aggrapparla alla speranza di vincere il campionato.

-Attenzione a darla per persa però, inarrivabile il primo posto ma ci sono ancora tanti punti…

L’avevo messa al primo posto l’Inter, fisicamente stava bene e poi tutto è cambiato all’improvviso. Conte aveva la speranza del primo posto.

-Conte non sembrava avere grande fiducia nell’Inter visto che non voleva ripartire dopo il lock-down…

Non so se avete visto gli inizi dell’Inter, era stato un inizio pimpante, avevo fiducia per quello che avevo visto anche in questo nuovo inizio, poi le cose sono cambiate.

-Pensi che Conte abbia mandato la squadra fuori dai giri?

Per rispondere a questa cosa dovrei essere là presente, non saprei rispondere. Antonio è un allenatore che fa pressione sulla squadra, ha sempre un nemico da combattere, è la realta. Credo siano mancati i risultati ma non mi sembra che la squadra sia inferiore alle avversarie sul campo. Non ho visto la stessa concentrazione che vedo si solito nelle squadre di Conte, anche la determinazione.