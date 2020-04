Ancora spazio al futuro di Lautaro Martinez sulla prima pagina del quotidiano iberico Sport in edicola domani mattina. “L’Inter contrattacca: Griezmann per Lautaro”, scrivono i colleghi, che poi aggiungono: “Il club italiano ha chiesto l’attaccante francese in cambio alla partenza di Lautaro”. Mossa dei nerazzurri per “rinforzare la loro posizione nella trattativa”.