EDICOLA TS – Juve vs Lukaku, ma CR7 parte. Allegri pesca il Chelsea, Inter contro Ancelotti

Si parla del sorteggio dei gironi di Champions League sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano a proposito del Gruppo D, quello con Inter, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff: "Juve vs Lukaku, ma CR7 parte. Allegri pesca il Chelsea, Inter contro Ancelotti, l'Atalanta trova lo United, Pioli sfida Simeone e Klopp: il sorteggio dei gironi di Champions sforna grandi sfide. Tiene banco il futuro di Ronaldo. Ieri Mendes a Torino per il vertice con la Juve che ha dettato le sue condizioni: Cristiano è sempre più vicino al City che affronterà il PSG".