Inter contro Milan: ci risiamo! Le quote dei bookmakers sul derby di Milano

Inter e Milan sono già pronte per la seconda sfida l’una contro l’altra in questo 2023

Gianni Pampinella

Nonostante il calendario indichi che siamo appena agli inizi di febbraio, Inter e Milan sono già pronte per la seconda sfida l’una contro l’altra in questo 2023. Il primo round dell’anno solare ha sorriso decisamente ai nerazzurri, che hanno conquistato la Supercoppa Italiana e hanno certificato la crisi rossonera, poi proseguita fino al tonfo interno di domenica scorsa col Sassuolo. Le stracittadine insegnano tuttavia che nulla è scontato e i ragazzi di Pioli covano un’enorme fame di rivalsa che potrebbe giocare un ruolo non secondario.

Una corsa per Milano e per l’Europa - Con una classifica estremamente compatta in zona Champions, Napoli capolista escluso, ogni weekend di gara può potenzialmente sovvertire l’ordine del precedente. Ma questa volta, con il derby in ballo, c’è in gioco una supremazia cittadina che può dare anche morale in vista della lunga e difficile scalata all’Europa che conta. Secondo Betclic, l’Inter parte con maggiori chance di vittoria, con quota 1.95. A 3.73, invece, l’affermazione milanista, con il pari a 3.47. Tra l’attendismo e la spregiudicatezza, sembra che possa essere la seconda a prevalere: per Betclic, l’Over 2.5 è quotato a 1.78 (a 1.75 su Sisal), mentre l’Under 2.5 è dato a 1.93.

Un anno fa… si girò Giroud - Per uno strano scherzo del destino, l’incontro tra Inter e Milan in casa dei nerazzurri si giocherà ancora il 5 febbraio, esattamente come nel 2022. In quell’occasione, il mattatore della serata fu Olivier Giroud, capace in pochi minuti di ribaltare l’1-0 iniziale di Ivan Perišić e di firmare l’1-2 che diede il via alla rimonta Scudetto dei suoi. La ripetizione esatta del risultato è quotata a 15.00 da Betclic (a 13.00 da Sisal).

Tra i tanti possibili protagonisti nella serata di gala del Meazza, uno su tutti sembra partire davanti, grazie anche a un periodo di forma smagliante. Si tratta di Lautaro Martínez, fresco di fascia da capitano e pronto a colpire ancora dopo il sigillo in Supercoppa, con quota-gol a 2.85 su Betclic (a 2.75 su Snai). Sull’altro lato del campo, Olivier Giroud e Rafael Leão puntano a riscattare il periodo negativo: una rete del francese è data a 3.75 da Betclic, contro il 4.00 del portoghese (rispettivamente a 3.50 e 4.00 su Snai). Da non sottovalutare, in casa Inter, anche il possibile impatto di Edin Džeko, con quota-gol a 3.25 (stessa quota su Snai), e di Romelu Lukaku, che scalpita per ritrovare una gioia personale, al momento data a 3.00 (quotazione identica su Snai).