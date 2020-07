Inter, la cooperativa del gol: dopo la ripresa 13 reti segnate con 12 marcatori diversi

L’Inter è partita decisamente forte dopo la sosta forzata: in quattro partite i nerazzurri hanno messo a segno ben 13 reti (2 con la Sampdoria, 3 con il Sassuolo, 2 con il Parma e 6 con il Brescia). Una vera e propria cooperativa del gol, se si pensa che a queste 13 reti hanno contribuito ben 12 giocatori diversi, come sototlinea Libero: “I nerazzurri hanno segnato tantissimo dalla ripresa, ben 13 gol, ma l’unico doppio acuto è stato di Lukaku. Gli altri undici gol portano il nome di altrettanti marcatori diversi: Lautaro, Biraghi, Borja Valero, Bastoni, De Vrij, Young, D’Ambrosio, Sanchez, Gagliardini, Candreva ed Eriksen (già a segno in Coppa Italia col Napoli). È questa

l’Inter tutta nuova di Antonio Conte?“.