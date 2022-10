Inter cooperativa del gol: in 11 a segno, in attesa della punta di diamante…

Il club nerazzurro è andato a segno con undici calciatori diversi in questa stagione, in attesa di Lukaku, fermo a uno

Con Henrikh Mkhitaryan, in gol nel pazzo finale della sfida del Franchi di Firenze, sono undici i marcatori diversi in casa Inter. Un numero importante, che conferma la forza del collettivo nerazzurro, in attesa di ritrovare le reti di Lukaku.