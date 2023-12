Inter fuori dalla Coppa Italia, CorSport: “Come il Napoli di Spalletti…”

"A distanza di un anno le assonanze sono sempre di più. L’Inter di Inzaghi ripercorre le orme del Napoli di Spalletti, vantando gli stessi punti in campionato (41) dopo 16 giornate e anche una precoce eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Cambia soltanto la collocazione temporale, visto che l’anno scorso il Mondiale in Qatar stravolse i calendari, ma anche gli scenari in prospettiva si presentano molto simili". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al paragone tra il Napoli di Spalletti e l'Inter di questa stagione.

L'eliminazione dalla Coppa Italia - anche il Napoli uscì agli ottavi con la Cremonese - non ha fatto di certo piacere ad Inzaghi ma sul piatto della bilancia c'è il vantaggio di avere quattro settimane senza partite. "Senza dubbio un'occasione di mettere benzina nelle gambe in vista della Champions e una nota positiva anche in chiave testa a testa con la Juve, rivale sgravata dagli impegni europei per tutta la stagione e attesa al debutto in Coppa Italia il 4 gennaio per dare la caccia ai quarti. A gennaio inoltrato l’Inter avrà la Supercoppa in Arabia, ma fino a quel momento le sfide contro Lecce, Genoa, Verona e Monza saranno cadenzate a una settimana di distanza senza il quarto di finale del 9 gennaio in Coppa Italia contro la Fiorentina, che sarebbe stato il remake della finale vinta l’anno scorso all’Olimpico", commenta poi il CorSport.