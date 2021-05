Inter, la coppa scudetto è già pronta: “Guardate un po’ chi ci sta aspettando”

La coppa è già pronta per essere alzata al cielo: la foto postata dal club nerazzurro su Twitter

Sono ore di festa in casa Inter, con il club nerazzurro che chiude il suo fantastico campionato in casa contro l'Udinese. Dopo la gara partiranno tutte le celebrazioni per la vittoria del tricolore, con capitan Handanovic che solleverà al cielo la tanto sognata coppa scudetto. E il trofeo, come riportato dall'Inter, su Twitter, è già pronto al Meazza per essere alzato: "Guardate un po' chi ci sta aspettando...", scrive il club nerazzurro.