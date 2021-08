CdS – Inter, coppia Dzeko-Lautaro a Verona? Sì, ma non è detto dall’inizio

Le prove di formazione di Simone Inzaghi alla Pinetina verso la prossima gara in trasferta dei nerazzurri di domani

Prove di formazione alla Pinetina per Simone Inzaghi: oggi è già vigilia di Verona-Inter. Dal Corriere dello Sport arrivano le ultimissime sensazioni sulle condizioni di Lautaro Martinez: “La coppia di punte titolare nell’Inter targata Inzaghi è quella formata da Lautaro e Dzeko. Logico che debbano ancora scoprirsi. Il bosniaco è sbarcato alla Pinetina da meno di due settimane. Per di più, nel frattempo, il “Toro” si è fermato per un piccolo guaio muscolare. Non avrebbe giocato comunque contro il Genoa in quanto squalificato, ma solo da un paio di giorni è tornato a lavorare in gruppo. Ecco perché non è così scontato che al Bentegodi parta dall’inizio. In ogni caso almeno uno spezzone di gara lo giocherà. Del resto, c’è bisogno di costruire in fretta un’intesa. E Inzaghi ha una gran voglia di lanciare il suo tandem”, si legge.