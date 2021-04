Inter, Lukaku e Lautaro si ricongiungono: coppia da 33 gol. Inseguono…

Al Dall'Ara giocheranno loro due da titolari. Il belga difficilmente sbaglia al rientro dalla pausa e l'argentino non è partito per l'Argentina per la prima volta

Eva A. Provenzano

Dovranno fare tutto per trascinare l'Inter anche stasera nella gara contro il Bologna. Lukakue Lautaro saranno chiamati all'ennesima prova importante. Per trovare continuità, per ritrovarsi dopo la pausa per le Nazionali che li ha separati.

Lukaku dal suo Belgio e Lautaro alla Pinetina ad allenarsi. Il giocatore nerazzurro è il 'secondo' miglior attaccante d'Europa. All'Inter non segna solo Big Rom ma anche il compagno d'attacco. Finora insieme hanno segnato 33 reti. Sopra di loro c'è solo la Coppia Lewandowski-Muller del Bayern Monaco che ne hanno segnati insieme 12 in più. Proveranno a fare del loro meglio. Sono ormai coppia fissa da tempo. L'argentino è pure rimasto a disposizione di Conte ad Appiano Gentile perché non è dovuto partire per l'Argentina. Non era mai successo che in una pausa restasse a disposizione.