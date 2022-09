GdS – Inzaghi, serve più coraggio. Asllani e Bellanova? Con la Roma spazio al regista

Il tecnico finora non ha mai puntato sui due giovani arrivati in estate. Alla ripresa sarà squalificato Brozovic, toccherà all'ex Empoli

L'Inter è in difficoltà e alla ripresa contro la Roma dovrà fare a meno di Brozovic. Potrebbe essere l'occasione per Inzaghi per puntare sul giovane Asllani, fin qui praticamente mai utilizzato dal tecnico.