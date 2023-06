Inter, Cordoba: “Sensazioni speciali. Finale del 2010? Ho un ricordo bellissimo”

Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della finale di Champions League contro il Manchester City: "Le sensazioni sono molto speciali, la pressione è diversa ma il cuore ti batte tanto: è bello essere qua per trasmettere l'energia positiva ai ragazzi e a tutto l'ambiente. E' il momento per fare la storia, è un momento unico per dare più di quello che si ha: bisogna essere applicati e bisogna capire i momenti della partita. La finale del 2010? Ho un ricordo bellissimo. Mi ero infortunato in finale di Coppa Italia, dovevo fare un miracolo per quella finale: Mourinho, dopo tre giorni che ho cominciato il recupero, mi ha detto che sarei stato il primo giocatore convocato almeno in panchina. Poi sono riuscito ad essere lì col gruppo.