Inter, un fastidio fisico dietro al cambio di Correa: subito ghiaccio in panchina

C'è anche un fastidio fisico dietro al cambio di Joaquin Correa in casa Inter: lo ha svelato DAZN da bordocampo

C'è anche un fastidio fisico dietro al cambio di Joaquin Correa in casa Inter. Al 55', il Tucu ha chiesto la sostituzione a Simone Inzaghi. Come svelato da DAZN, una volta arrivato in panchina, l'argentino ha messo subito una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Correa, la speranza di casa Inter è che sia solo un fastidio e dunque un cambio precauzionale con vista sul derby.