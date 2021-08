Inter, Correa ha già impressionato ad Appiano. Gds: “Chi ha visto l’allenamento…”

Il retroscena sull'argentino raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina

Ieri Joaquin Correa ha avuto modo di allenarsi per la prima volta con i suoi nuovi compagni. Una giornata intensa per l'argentino, che ha subito fatto vedere di che pasta è fatto. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Il Tucu ha pranzato con i compagni, ha abbracciato Inzaghi, poi alle 15 è sceso in campo e - racconta chi ha visto l’allenamento - ha già mostrato di che pasta è fatto con qualche giocata di livello. L’Inter ha completato l’iter del tesseramento in tempi rapidissimi. Correa ha scelto il numero 19, che per un argentino in nerazzurro fa subito rima con Cambiasso".