Inter-Correa, Lotito può essere costretto a fare un favore a Inzaghi: il motivo

Il file è già aperto e l’Inter sa che la Lazio chiede 35 milioni trattabili: Joaquin Correa, secondo Tuttosport, si avvicina all'Inter

Continua il casting dell'Inter per trovare una punta, insieme ad Edin Dzeko, da regalare a Simone Inzaghi per sostituire Romelu Lukaku. E, secondo Tuttosport, il nome di Joaquin Correa può scaldarsi nelle prossime ore per diversi motivi: "Per Correa aiuta il fatto che la Lazio debba necessariamente incassare per rientrare nei parametri dell’indicatore di liquidità della Federcalcio, condizione necessaria per annunciare gli acquisti di Felipe Anderson e Elseid Hysaj.