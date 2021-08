Inter, Correa in pole per l’attacco: scavalcato Zapata, Lotito apre. Belotti e Kean…

Movimenti in attacco per l'Inter, che non vuole fermarsi a Dzeko: da Correa a Kean, tutti i nomi sul tavolo dei nerazzurri

Alessandro De Felice

Con l'arrivo di Dzeko e quello sempre più probabile di Dumfries, l'Inter risolve - almeno a livello numerico - il problema delle partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Come sottolinea Tuttosport, poi il club nerazzurro si prenderà tutto il tempo necessario per sfruttare le situazioni che si stanno aprendo.

Il progetto del doppio centravanti si è arenato vista la chiusura dell'Atalanta per Duvan Zapata senza un sostituto. La candidatura di Joaquin Correa è avanzata: Lotito, pur di sbloccare il mercato della Lazio, ha scelto di scendere a patti con l'Inter nonostante le frizioni del recente passato per il passaggio di Inzaghi in nerazzurro.

Resta in piedi l'ipotesi Andrea Belotti, che potrebbe non rinnovare col Torino, mentre Raiola ha offerto Moise Kean, in uscita dal Paris Saint-Germain.