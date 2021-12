Inter, Correa e quel provino fallito nel 2013: “Non la presi bene perché…”

Così il Tucu sul suo provino ad Appiano: "All'Estudiantes ho imparato tanto, forse più che se fossi venuto subito all’Inter"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Joaquin Correa, centravanti dell'Inter, è tornato così sul provino fallito nel 2013 proprio con i nerazzurri: "Ero stato vicinissimo e desideravo tanto restare. Era tutto fatto e invece... Non la presi bene perché volevo l’Inter a tutti i costi: la ritenevo troppo importante per la mia carriera. All’Estudiantes, invece, scelsero di non vendermi e di lì a poco iniziai a giocare con continuità in prima squadra. Ho imparato tanto, forse più che se fossi venuto subito all’Inter. Alla fine però questa maglia era nel mio destino e adesso la indosso con orgoglio".