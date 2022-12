EDICOLA CDS / L’Inter in corsa per Ounahi: Ausilio in Qatar avvia la trattativa

Si parla anche dell'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Questo il titolo del quotidiano: "L'Inter in corsa per Ounahi. Ausilio in Qatar avvia la trattativa: concorrenza del Leicester. Gli inglesi pronti a offrire 40 milioni, i nerazzurri puntano sul maggiore appeal. Resta aperta la trattativa con il Barça per Kessie".