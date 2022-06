Inter, Corsera: “Marotta, 30 mln per Bremer. Dybala si chiuderà quando…”

Sono ennesimi giorni importanti i prossimi in casa Inter, tra annunci e chiusure di operazioni. Secondo il Corriere della Sera, infatti, sarà ancora intenso il lavoro dei dirigenti tra entrate e uscite: "L'Inter annuncerà ufficialmente nei prossimi 3-4 giorni gli acquisti di Asllani, Bellanova e soprattutto Romelu Lukaku. Per quanto riguarda Dybala, la situazione potrà sbloccarsi solo dopo la cessione di Alexis Sanchez e di uno fra Dzeko e Correa. Sullo sfondo il Milan osserva sornione pronto a scendere in campo fra una decina di giorni qualora il giocatore sia ancora libero. Nelle prossime ore, poi, Beppe Marotta parlerà di Bremer con il Torino: pronti 30 milioni di euro. E con il brasiliano, in nerazzurro potrebbe arrivare anche Milenkovic (Fiorentina), vista la partenza di Ranocchia e la possibile cessione di De Vrij".