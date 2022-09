Inter, Corsi: “Asllani? Cuore e polmoni alla Tardelli: lui ha questo vantaggio”

Le parole del presidente dell'Empoli: "Ci sono dei calciatori che hanno avuto il problema di adattarsi alla pressione della maglia, lui no"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato così di Kristjian Asllani, centrocampista ceduto in estate all'Inter: "La qualità di Asllani, al di là che gioca con tutti e due i piedi e che ha cuore e polmoni alla Tardelli, è che non gli fa differenza la maglia che indossa: non gli pesa. Questo è un vantaggio, mentre ci sono dei calciatori che hanno avuto il problema di adattarsi alla pressione della maglia".