Inter, Corsport: “Gattuso rassegnato, non avrà Dzeko: stipendio insostenibile”

Per fare spazio a Paulo Dybala, l'Inter dovrà fare un'altra uscita nel reparto d'attacco. E sembra che questo non sia Edin Dzeko, sia perché Inzaghi lo ha confermato personalmente, sia perché il Valencia sembra essersi ritirato. Spiega il Corriere dello Sport: "Dopo averlo richiesto come rinforzo di esperienza ed affidabilità in attacco, sembra che Gattuso si sia rassegnato a non avere Dzeko: il suo ingaggio, infatti, non è sostenibile per le casse del Valencia. L’addio del bosniaco avrebbe aperto la porta allo sbarco di Dybala".