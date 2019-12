L’Inter corteggia Mertens, lui rifiuta la proposta del Napoli. CdS: “Situazione complessa ma…”

“Una corsa contro il tempo. Anzi uno scatto degno di Bolt: è quanto servirebbe al Napoli per trovare un accordo con Mertens prima della mezzanotte del 31 dicembre 2019. E dunque alla vigilia del giorno in cui Dries, insieme con l’ingresso nel nuovo anno, guadagnerà il diritto di potersi accordare a parametro zero con un altro club. La situazione? Complessa, altroché, ma bisogna mettere in chiaro due aspetti: le parti, entrambe, sono aperte a rinnovare; e a dispetto dell’imminente ingresso di gennaio non è detto che il prolungamento non possa arrivare più avanti”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al futuro (in bilico) di Dries Mertens a Napoli. La proposta di De Laurentiis (biennale a 4,2 mln a stagione) non è stata accettata dal belga che vorrebbe un triennale.

ANCHE L’INTER C’E’ – Nelle scorse settimane, il nome di Mertens è stato accostato con insistenza all’Inter. Il Corriere dello Sport ribadisce il concetto:

“Nei pressi del giocatore, invece, si racconta che l’ultima chiacchierata è andata in scena nel giorno dell’ingresso di Gattuso: stop. A prescindere, resta la realtà: Mertens è corteggiato dall’Inter e dal Borussia Dortmund, tanto per cominciare, e ha offerte super in Cina, per la precisione a Shanghai, e in Arabia Saudita (scartata). Per rinnovare con il Napoli? Vorrebbe un triennale, un anno in più. In realtà c’è distanza anche sul valore del bonus alla firma: un milione, non eccessiva”, sottolinea il quotidiano romano.