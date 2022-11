CM – Inter, cosa filtra dal club sul futuro di Inzaghi: “Senza 6 punti pre-sosta…”

Ecco quanto evidenziato dal sito in seguito al ko per 2-0 contro la Juventus dello scorso turno di campionato: “Ecco perché dirigenza e tecnico trascorreranno molte ore insieme da qui alla pausa. Se non arriveranno sei punti dalle partite contro Bologna e Atalanta, sarà necessario considerare anche scelte finora sempre scartate da Marotta. Dal club arrivano per adesso notizie di conferma sul futuro dell’allenatore, ma al di là della qualificazione agli ottavi di finale di Champions, il quarto posto rimane un obiettivo fondamentale per il club e allontanarsi troppo significherebbe dare a Zhang l’ultima e definitiva batosta”.