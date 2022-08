Ts – Inter, una medicina per spazzare via alcuni fantasmi. Nerazzurri più saggi, ma…

Il giorno dopo la vittoria contro la Cremonese, Tuttosport analizza la vittoria dell'Inter per 3-1 in un San Siro che ha vito la presenza di più di 70 mila tifosi. "L’Inter non sarà ancora entrata totalmente in forma, ma i tre punti di ieri sera contro una Cremonese volenterosa, ma troppo leggera per frenare i colossi di Inzaghi, sono senza dubbio una medicina per spazzare via alcuni fantasmi e presentarsi con uno spirito completamente diverso alla sfida contro il Milan".