Ts – Inter-Cremonese, pagelle: perla di Barella. Handa da 5,5. Brozovic soffre

Il giorno dopo la vittoria contro la Cremonese, Tuttosport dà i voti ai giocatori dell'Inter. Migliore in campo Nicolò Barella, 7,5 per il centrocampista: "Il gol è una perla, uno dei più belli di questo inizio di campionato per coordinazione e potenza. Rispetto alle prime gare si muove di più, scambiandosi di posizione con Calhanoglu. E’ protagonista anche sull’1-0 con la cavalcata che ribalta il campo e sul 3-0 con il lancio per Lautaro".