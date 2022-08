Inter-Cremonese, altra risposta straordinaria di San Siro: sfondato il muro dei 70 mila

Per i tifosi dell'Inter non esiste calcio d'agosto, non esistono pause. Altra risposta straordinaria di San Siro

Marco Macca

Per i tifosi dell'Inter non esiste calcio d'agosto, non esistono pause dall'amore per la maglia nerazzurra. E anche di martedì sera, a fine agosto, la risposta di San Siro è straordinaria.

In occasione della gara contro la Cremonese, 4a giornata di campionato, il Meazza interista ha sfondato ancora una volta il muro dei 70 mila spettatori. Una dimostrazione incredibile di amore per i colori nerazzurri per supportare la squadra di Inzaghi dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio. Per la precisione, a San Siro sono 70.750 le persone presenti. Perché, quando c'è l'amore di mezzo, non esiste calcio d'agosto.