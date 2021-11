Inter in crescita, potenziale ancora inespresso: i numeri premiano Inzaghi

I nerazzurri, dopo il successo di domenica sera contro il Napoli, sono prepotentemente tornati in corsa per lo scudetto

La vittoria di domenica sul Napoli ha riacceso i riflettori sull'Inter, ora nuovament indicata come una delle favorite - se non LA favorita - per lo scudetto. Così scrive Libero:

"Rispetto a Milan e Napoli, l’Inter è in crescita. L’impressione è che il potenziale sia stato finora parzialmente inespresso soprattutto per un doveroso riassestamento tra Conte e Inzaghi, la cui vocazione è nettamente più offensiva. D’altronde per compensare all’addio di Lukaku e Hakimi (31 gol in due nella scorsa serie A) serviva un modo di attaccare collettivo. Funziona: l’Inter ha infatti il miglior attacco con 32 reti, 3 più dei rossoneri e 6 più del Napoli, e la difesa si sta allineando verso i numeri necessari per trionfare in Italia: sono solo 3 i gol incassati nelle ultime 4 giornate, tutti dalle due capoliste affrontate in sequenza. Nei cinque principali campionati, solo Bayern e Liverpool hanno segnato di più con 41 e 35 reti (e una partita in meno) e solo Chelsea (15) e Hoffenheim (13) hanno mandato in gol più giocatori (12 i nerazzurri).