Inter, la crisi mette paura. Ora un trittico da superare per arrivare alla volata finale

La squadra di Inzaghi dovrà affrontare Fiorentina, Juventus e Verona prima della sosta per la Nazionale

“La crisi mette paura. L’Inter si è fermata, aveva lo scudetto in pugno e rischia di buttarlo via. Il girone di ritorno è stato un calvario, appena 13 punti in nove partite e una vittoria, con la Salernitana, nelle ultime sei gare. Restare ottimisti è esercizio difficile in un momento simile, ma l’Inter può tornare a essere quella vista nella fase centrale della stagione, straordinaria. In quel tratto di campionato le aspettative sono cresciute, per questo oggi un calo così pauroso fa più rumore”, analizza il Corriere della Sera.

“La crisi dell’Inter ha radici profonde. Le pesanti cessioni estive hanno guarito il conto economico, ma presentano oggi il conto a Inzaghi. Il tecnico continua a ripetere, ed è la verità, che in estate l’obiettivo non era vincere lo scudetto, farselo scippare dopo averlo accarezzato sarebbe una colpa. Il calendario non è di aiuto, la Fiorentina sabato, la Juventus il 3 aprile, dopo la sosta per la Nazionale, quindi il Verona in casa. Bisogna scavallare il trittico per poi scivolare via tranquilli e in accelerazione nel finale”, aggiunge il quotidiano.