TS – Inter, crollo sempre più preoccupante. Conte ha la classifica di Spalletti

L’Inter è quarta dopo il pareggio di Verona. TuttoSport di oggi analizza il 2-2 di ieri: “Un crollo che si fa sempre più preoccupante, non tanto per le conseguenze in campionato (comunque il quarto posto e di conseguenza la qualificazione in Champions non sono in discussione), ma perché apre scenari non particolarmente piacevoli per Conte. Che si sta ritrovando nella stessa posizione di classifica di Spalletti, pur avendo avuto a disposizione una rosa più forte e completa. E che ancora una volta incespica sui cambi, facendone soltanto tre, dei cinque a disposizione, e tutti nel finale di partita. In questa condizione, è ovvio che l’Europa League diventerà il terreno sul quale giocarsi il bilancio definitivo di un’annata che, al momento, è deficitaria “.