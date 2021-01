Sarà Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, l’arbitro designato per dirigere Inter-Crotone, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A in programma domenica 3 gennaio alle 12:30 a San Siro.

Aureliano avrà come assistenti Cecconi e Zingarelli. Il Quarto Uomo sarà Ayroldi. Il VAR dell’incontro sarà Fabbri, l’Assistente VAR Ranghetti.

(Inter.it)