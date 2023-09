Inter, oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano: per Inzaghi restano due incognite

Considerando le non perfette condizioni fisiche di Cuadrado, Dumfries, in gran forma, sarà ancora titolare nel derby

Denzel Dumfries ha mostrato di essere in grandissima forma. Un gol e un assist con l'Inter, quattro assist e un rigore procurato con l'Olanda. "Sabato pomeriggio contro il Milan, Simone Inzaghi confermerà ancora una volta Dumfries sulla destra. L’olandese ha iniziato particolarmente bene la stagione, con un gol e un assist nelle prime tre giornate, e Cuadrado rappresenterebbe un’alternativa a gara in corso per dare ossigeno al compagno o variare il tema tattico. Di certo il colombiano ex Juve può diventare un fattore dalla prossima settimana, quando Inzaghi darà fondo alla rosa inaugurando le rotazioni che riguarderanno tanti dei nuovi arrivati sull’ultimo mercato", conferma il Corriere dello Sport.