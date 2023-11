GdS – Inter, Cuadrado mette nel mirino la Juve. Perché però rimane un’incognita

Bisognerà ancora attendere prima di rivederlo in campo. Juan Cuadrado è alle prese con la tendinite che lo tiene ormai ai box da diverse settimane e la speranza è che la sosta basti per rimetterlo in sesto. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport, confermando quanto riportato da Fcinter1908.it . Questo l'approfondimento: "L'incognita sul suo rientro è legata al tipo di infortunio, con l'infiammazione che viene costantemente monitorata dallo stesso calciatore, l'unico che potrà dirsi sicuro di aumentare i carichi e potersi mettere a disposizione del gruppo e di Inzaghi.

Non è un problema che permette stime vere dei tempi di recupero. Per il tipo di giocatore che è Juan, il tendine è peraltro spesso sollecitato: dribbling, cambi di direzione e scatti stimolano tutti quella parte del piede e finché non ci sarà certezza, il colombiano non tornerà tra i convocati. Anche oggi ha completato una sessione di allenamento personalizzato con la speranza che presto potrà unirsi ai compagni di squadra. Il 26 novembre c'è Juventus-Inter, quello è l'obiettivo".