Inter, cura anti età. Operazione Benjamin Button: 10 anni in meno per la rosa di Inzaghi

"Nove anni e mezzo. Quasi un decennio, che nel calcio equivale a una generazione. È la differenza di età media fra i giocatori che hanno lasciato l’Inter e quelli arrivati per sostituirli. Fuori Brozovic, Gagliardini, D’Ambrosio e Dzeko, età media 32 anni e mezzo. Dentro Frattesi, Bisseck e Thuram, rispettivamente di 23, 22 e 25. Non è un caso. Ringiovanire la rosa è uno degli obiettivi dei dirigenti nerazzurri, oltre a non sforare i conti e a vincere il ventesimo scudetto, centrando gli ottavi di Champions, sufficienti per partecipare al Mondiale per club nel 2025. Con questi punti fermi comincia la stagione interista, che sarà presentata giovedì dall’ad Beppe Marotta e da Inzaghi. Da venerdì, tutti in ritiro prima della tournée in Giappone", si legge su Repubblica.