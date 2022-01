Derby, Curva Nord: “Inter, vendita biglietti gestita male: niente tifo col Milan”

La gestione della vendita dei biglietti per il derby di sabato 5 febbraio non va giù ai tifosi dell’Inter. In particolare, alla Curva Nord

La gestione della vendita dei biglietti per il derby in programma sabato 5 febbraio non va giù ai tifosi dell’Inter. In particolare, la Curva Nord nerazzurra ha manifestato il proprio disappunto attraverso un post sulla pagina Facebook ‘L’urlo della Nord’. Ecco il duro comunicato della tifoseria organizzata dell’Inter:

“Siamo delusi e spiazzati da come è stata gestita la vendita dei biglietti per la Curva Nord relativamente al prossimo derby. Con la capienza al 50% e la logica dell'1+1 per gli abbonati 19/20, i tagliandi si sono volatilizzati senza che la maggior parte di noi riuscisse a prendere il proprio titolo d'accesso. Cara Inter: così non si può fare. Ci rivolgiamo nello specifico al Dottor Marotta, che più volte ha dimostrato di essere uomo con a cuore i propri tifosi più fedeli. Non è il nostro un discorso di privilegi che non ci interessa avere, è un semplice concetto di meritocrazia e buon senso. Se queste sono le prospettive per la partita più importante per il tifo interista, con tanti dei nostri ragazzi esclusi, allora, nostro malgrado, la Curva Nord non porterà tamburi e megafoni, non metterà striscioni e bandiere e non tiferà per l'intera partita. Ed ovviamente non ci sarà alcuna coreografia”, si legge.