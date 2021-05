Inter, Curva Nord ha preparato festa da urlo: squadra al terzo anello e trofeo alzato

I dettagli della festa scudetto dell'Inter in programma domenica, in occasione della sfida contro l'Udinese a San Siro

"Da circa un mese, 250 ragazzi della Curva Nord stanno preparando un evento che promette di essere all’altezza dell’Inter di Conte. Nelle ultime notti hanno lavorato sodo per preparare l’area che circonda lo stadio, tra il Baretto e l’ingresso dei pullman. Tutto è stato curato per rendere attraente e spettacolare quella lunga striscia di asfalto ai piedi della Scala del calcio. Come lo scorso 8 maggio, in occasione dell’accoglienza al pullman della squadra prima di Inter-Sampdoria, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha individuato delle “misure di accompagnamento” che consentiranno la presenza contemporanea di 4500 tifosi nell’area delimitata di circa 19000 mq".