Inter, prima curva pericolosa. Salernitana e Benfica, due vittorie per indirizzare la stagione

Dopo la sconfitta col Sassuolo i nerazzurri hanno bisogno di ritrovare i tre punti per mantenersi in testa alla classifica

Dopo la prima sconfitta in campionato, a San Siro col Sassuolo, l'Inter deve subito reagire. Questa sera la squadra di Inzaghi sarà ospite della Salernitana, servono i tre punti per ripartire e per ritrovare fiducia e morale anche in vista della gara di martedì con il Benfica.

"La sconfitta interna con il Sassuolo ha lasciato un segno. E ora, per l’Inter, diventa fondamentale cancellarlo il prima possibile. Vale a dire dimostrare che è stato solo un incidente di percorso. In caso contrario, il pericolo è che nuovi dubbi si insinuino nelle menti dei giocatori nerazzurri, prestando il fianco a quei cali di tensione che avevano condizionato lo scorso campionato e che, di fatto, avevano finito per cancellare le chances di essere veramente competitivi per il titolo. Mentre, giusto per evitare fraintendimenti, lo scudetto, e la conseguente seconda stella, è il grande obiettivo dell'annata", ricorda il Corriere dello Sport.