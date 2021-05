Inter, D’Ambrosio può partire: dopo il rinnovo attenzione al ‘fattore Spalletti’

Il futuro di D'Ambrosio può essere al Napoli: il difensore dell'Inter ritroverebbe Luciano Spalletti in panchina

Danilo D'Ambrosio può riabbracciare Luciano Spalletti al Napoli . Nonostante il rinnovo del contratto con l' Inter per un altro anno, grazie all'opzione esercitata dal club nerazzurro, il futuro del difensore partenopeo resta in bilico.

Come riferisce Calciomercato.com, il 'fattore Spalletti' può essere decisivo: D'Ambrosio e il tecnico di Certaldo hanno già lavorato insieme all'Inter e potrebbero ritrovarsi al Napoli. Lo stipendio - 2 milioni di euro netti a stagione - non è cambiato ma non è escluso che il numero 33 possa lasciare Milano per riabbracciare il suo ex allenatore.