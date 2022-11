Inter, Dalmat: “Prossimo anno ci sarà un cambio di allenatore e proprietà. A gennaio…”

"Per lo scudetto è finita, ma la squadra dopo la sconfitta contro la Juve deve fare dimenticare quello che è successo domenica. Ci vogliono sei punti per liberare la testa. A gennaio ci sarà mercato, ma sappiamo che la società non ha soldi. Credo che sarà una stagione molto difficile, dobbiamo arrivare tra le prime quattro per avere la possibilità di giocare la Champions. L'anno prossimo quasi sicuramente ci sarà un cambio di allenatore e proprietà. Penso che Suning venderà il club che sarà acquistato da un uomo che ha tanti soldi e può comprare molti giocatori. L'Inter deve avere in rosa grandi giocatori, deve ritrovare l'Inter di 20 anni fa, quella che faceva sognare i tifosi. Oggi cambiare tutto non servirebbe a niente, solo perdere soldi. Oggi sono un po' preoccupato, ma nel momento difficile dobbiamo aiutare la squadra e dobbiamo sostenerla".